ارتفاع إصابات كورونا في سوريا لـ12274

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسجيل 5 وفيات و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الوزارة قولها، في بيان، إن إجمالي وفيات الفيروس ارتفع إلى 768 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 12274 إصابة.وأشارت إلى تسجيل 64 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 5953 حالة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.وكانت سوريا قد سجلت أول إصابة بالفيروس لشخص قادم من خارج البلاد في 22 من مارس الماضي، بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في الـ29 من الشهر ذاته.