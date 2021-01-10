رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المهن الطبية»: إعانات الإصابة بكورونا تخطت 230 مليون جنيه نوفمبر الماضي

الأحد 10/يناير/2021 - 11:36 ص
الدكتور أبو بكر القاضى
الدكتور أبو بكر القاضى
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، عضو لجنة إدارة أزمة كورونا بالاتحاد، إن الاتحاد يدرس التعاقد مع شركة للرعاية الصحية للتوسع فى توفير تغطية طبية للأعضاء على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلى أحد الشركات للوقوف على حجم الخدمات التى ستقدمها الشركة للأعضاء، ومدى استفادتهم منها، موضحا أن التعاقد سيسرع من حصول الطبيب على الخدمة الطبية، حيث يتضمن تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى وحل مشكلات الأعضاء.
 
وأوضح القاضى، في بيان، أن التعاقد مع شركة الرعاية الصحية سيتيح للأعضاء فى حال شعورهم بأى أعراض خاصة بكورونا سرعة التواصل مع لجنة استشارية من أطباء الصدر والحميات -التى يدرس الاتحاد تشكيلها-، للتأكد من صحة الإصابة بالفيروس من عدمه، ومساعدتهم فى حجز غرف بالمستشفيات فى حال الحاجة لذلك، على أن يتحمل الاتحاد 70% من التكلفة بحد أقصى 4 آلاف جنيها فى اليوم، والعضو المشترك بمشروع العلاج يسدد 30%.
 
وأشار إلى وجود عدة مقترحات خاصة بأزمة كورونا، يحاول الاتحاد اختيار الأفضل من بينها، وأبرزهم تأجير مستشفى بالكامل لمدة مُحددة لحين اجتياز الجائحة، لافتا إلى أن الاتحاد يبذل جهود خلال الفترة الحالية لتوفير الخدمة الطبية اللازمة لمصابى كورونا من الأعضاء من خلال مشروع العلاج، خاصة بعد وقف صرف إعانات الإصابة بالفيروس نوفمبر الماضى، بعد تخطى قيمة ما تم صرفه للإصابات الـ230 مليون جنيه.

موضوعات متعلقة

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

الصور

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

image description

جامعة أسيوط: وضع أول برتوكول مصري في مجال زراعة الكلى

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

الأكثر قراءة

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني 2021

%80 من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو تأجيل «أوليمبياد طوكيو»

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

هل يمكن أن تعود حياة المتعافين من كورونا لما كانت عليه قبل إصابتهم؟

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية هادي الجيار: ترك بصمته في الأسر المصرية والعربية

العين تصدر رواية «أيام الشتات» للكاتب كمال رحيم.. قريبا

عواض: قصور الثقافة ستخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» في الزقازيق

«معجم الشارع» مبادرة جديدة لجمعية الفكر العمراني