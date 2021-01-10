ضبط موظف متهم بالنصب على المواطنين في سوهاج

ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة سوهاج و3 آخرين، بقيام موظف بإحدى الشركات بسوهاج بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم قيمة أقساط لقروض سبق وأن حصلوا عليها من الشركة وعدم إيداعها بحساب الشركة، الأمر الذى ترتب عليه مطالبة الشركة لهم بسداد تلك الأقساط.وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، حيث استغل المتهم المذكور طبيعة عمله بالشركة، وقام بتحصيل أقساط قروض من الشاكين واختلسها لنفسه دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الشركة جهة عمله، ما ترتب عليه مطالبة الشركة للشاكين بسداد تلك الأقساط المتأخرة عليهم.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.