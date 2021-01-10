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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة فورية لـ 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنوفية

الأحد 10/يناير/2021 - 11:31 ص
إزالة التعديات
إزالة التعديات
ولاء القاضى
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كشف المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، عن تنفيذ إزالة فورية لـ 4 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بناحية مركز أشمون بمساحة إجمالية 499 مترا، فضلا عن تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعدى بناحية كفر طبلوها بتلا على مساحة إجمالية 260 مترا عبارة عن طوب أبيض وأسمنت، مؤكدا على حماية الأراضي بدوام المتابعة والتصدي بكل حسم لأية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

وفى ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بالتنسيق مع الجهات الأمنية إزالة فورية لحالة تعدى بقرية الأخماس بالسادات بمساحة 200 متر وتمت الإزالة باستخدام معدات الوحدة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات الأمنية بالمتابعة المستمرة، لمنع أية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالات المخالفة في المهد، واستمرار اتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين، مؤكدًا علي التعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

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