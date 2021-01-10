برلماني يُثمن قرار زيادة احتياطي «الأكسجين» بالمستشفيات: يمنع أي كوارث

ثمّن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن زيادة الاحتياطي اليومي من الأكسجين الطبي، لتأمين احتياجات المُستشفيات.وأكد «مهني»، في بيان اليوم الأحد، أن توافر احتياطي من الأكسجين، سيمنع حدوث أي كوارث داخل غرف العناية المركزة، ويُنقذ حياة المئات من المرضى المصابين، خاصةً في ظل تزايد عدد الحالات يوميًا تزامنًا مع الموجة الثانية.وأشاد عضو مجلس النواب، بمتابعة الحكومة على مدار الساعة هذا الملف مع وزيرة الصحة والسكان، التي سبق وأن عقدت بالتعاون مع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعات مع الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين.وأضاف أن متابعة هذا الملف بشكل جيد سيجعل المستشفيات قادرة على الاستجابة لأي طارئ في أي مكان، لافتًا إلى أن هذا يفرض ضرورة العمل على وضع تصور كامل لمنع حدوث أي أزمة والتنسيق مع كل الجهات لوصول الأكسجين إلى مخازنه المخصصة بالمستشفيات.