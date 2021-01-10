أسماء الوفيات والمصابين على إقليمي المنوفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، في حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية، في مدينة السادات، بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية، حيث تصادمت 5 سيارات بينهم تريلا وسيارات نقل.وتوفى ثلاث أشخاص في الحادث، وهم كلام من: أحمد حمدان قطب 35 سنة، وأحمد مسعود عبده 26 سنة، وعلي يسري حماد علي 35 سنة.وأصيب في الحادث كلام من: عقب عيد عقل 30 سنة قويسنا، مصاب بكسر في الذراع الأيسر والعمود الفقري، وسعيد عبدالعزيز قنديل، 50 سنة، مصاب الاشتباه بنزيف بالصدر وكسر بالذراعين، واحمد يحي عبد الرحمن 26 سنة، مصاب بجرح كبير بالرأس، وفتحي عبدالمقصود السيد 41 سنة، ومصاب بارتجاج بالمخ.كما أصيب، شعبان رمضان رسلان 27 سنة، ومقيم بأشمون، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسري، ووليد جلال السيد، 34 سنة، ومقيم بالبحيرة، مصاب بكسر في القدم اليسري، وتوحيد عبدالمنصف محمود، 30 سنة، مصاب بجروح في الوجه، وعبدالمحسن عبد العالي عبد التواب 48 سنة، ومقيم بأشمون، ومصاب بارتجاج في المخ.وتم الدفع بعمال المرور لرفع مخلفات الحادث ونقل المصابين للمستشفيات المختلفة.