عقب وفاته.. أبرز المعلومات عن الفنان هادى الجيار

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، عقب وفاة الفنان هادي الجيار متأثرا بفيروس كورونا المستجد، ويستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان الراحل.- ولد في 15 أكتوبر 1949.- حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.- بدأ مشواره الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية مدرسة المشاغبين بدور "لطفي".- اتجه إلى التلفزيون والسينما، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما كما حققه في التليفزيون.- تعد مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي مثل فيها دور لطفي من أنجح أعماله، وظهر أيضًا في أكثر من 7 أفلام منها مقص عم قنديل عام 1985.- اشتهر بأدواره المنوعة، آخر فيلم له عام 2009، وكان آخر ظهور له مسلسل فلانتينو مع الزعيم عادل إمام.- توفى ليلة الأحد 10 يناير 2021 داخل مستشفى الهرم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز 71 عامًا.