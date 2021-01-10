عقب وفاته.. أبرز المعلومات عن الفنان هادى الجيار
الأحد 10/يناير/2021 - 11:56 ص
ريم محمودطباعة
سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، عقب وفاة الفنان هادي الجيار متأثرا بفيروس كورونا المستجد، ويستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان الراحل.
- ولد في 15 أكتوبر 1949.
- حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.
- بدأ مشواره الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية مدرسة المشاغبين بدور "لطفي".
- اتجه إلى التلفزيون والسينما، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما كما حققه في التليفزيون.
- تعد مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي مثل فيها دور لطفي من أنجح أعماله، وظهر أيضًا في أكثر من 7 أفلام منها مقص عم قنديل عام 1985.
- اشتهر بأدواره المنوعة، آخر فيلم له عام 2009، وكان آخر ظهور له مسلسل فلانتينو مع الزعيم عادل إمام.
- توفى ليلة الأحد 10 يناير 2021 داخل مستشفى الهرم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز 71 عامًا.
- ولد في 15 أكتوبر 1949.
- حاصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.
- بدأ مشواره الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية مدرسة المشاغبين بدور "لطفي".
- اتجه إلى التلفزيون والسينما، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما كما حققه في التليفزيون.
- تعد مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي مثل فيها دور لطفي من أنجح أعماله، وظهر أيضًا في أكثر من 7 أفلام منها مقص عم قنديل عام 1985.
- اشتهر بأدواره المنوعة، آخر فيلم له عام 2009، وكان آخر ظهور له مسلسل فلانتينو مع الزعيم عادل إمام.
- توفى ليلة الأحد 10 يناير 2021 داخل مستشفى الهرم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز 71 عامًا.