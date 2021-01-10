مقتل 6 أشخاص فى هجوم غرب الكاميرون

قتل 6 أشخاص من بينهم 4 جنود كاميرونيين، اليوم الأحد، في هجوم شنته عصابة مسلحة غرب الكاميرون.وأفاد المتحدث باسم الحكومة الكاميرونية، رينيه إيمانويل سادي، أن عناصر من العصابات المسلحة الانفصالية هاجمت، حاجزًا عسكريًا في " ماتازم " بين منطقة غرب وشمال غرب البلاد، مضيفًا أن حصيلة القتلى بلغت 6 قتلى بينهم أربعة من عناصر قوات الدفاع الكاميروني ومدنيان.