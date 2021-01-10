«التعليم» تعلن تفاصيل تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا
الأحد 10/يناير/2021 - 11:47 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خلال الرابط ttps:moe-register.emis.gov.eghomeindex.
وأوضحت الوزارة، في بيان صباح اليوم، أن عملية التسجيل متاحة بداية من اليوم الأحد، في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان، يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية https:moe-complains.emis.gov.eg، لتتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.
جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي، خاص، منازل).
وأوضحت الوزارة، في بيان صباح اليوم، أن عملية التسجيل متاحة بداية من اليوم الأحد، في إطار الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة وجود أي أخطاء في البيان، يتم التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية https:moe-complains.emis.gov.eg، لتتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية بحل المشكلات التي ترد من خلالها.
جدير بالذكر أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرس الإلكتروني الموحد والمتاح لجميع الطلاب (حكومي، خاص، منازل).