ضبط 54 مخالفة بالمخابز والأسواق في جنوب سيناء

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، حملات تفتيشية على مستوى مدن المحافظة لرصد المخالفات التموينية وإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، بهدف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار والحفاظ على الدعم والتأكد من مدى توافر احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع الغذائية.وقال سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، في بيان، إنه تم تشكيل حملة تموينية برئاسة إبراهيم الحارون، وكيل المديرية، على مدن طور سيناء ودهب ونوبيع، أسفرت عن ضبط 54 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق منها 31 محضرا مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم وجود ميزان.وأضاف، أنه جرى أيضا تحرير 23 محضرا بمدينة دهب، 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين عدم توافر الاشتراطات الصحية ومحضر بيع زائد عن المقررات التموينية و13 محضر تشغيل عمالة بدون شهادات صحية منتجات.