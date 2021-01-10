التحفظ على 625 عبوة مشروبات مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، التحفظ على 625 من عبوات خاصة بمشروبات بدون ترخيص، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة المشروبات بدون ترخيص، لحيازته منتجات مجهولة وبدون ترخيص.وجرى مداهمة المخزن والقبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 625 من عبوات خاصة بمشروبات بدون ترخيص، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.واتخذت الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.