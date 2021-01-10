رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: السيسى وجه بتحمل الدولة تكلفة جودة مراكز تجميع الألبان

الأحد 10/يناير/2021 - 11:30 ص
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة لتطوير منظومة الألبان، مشيرا إلى أن الوزارة بجميع أجهزتها تعمل على تطبيق القرار الوزاري المنظم لتطبيق معايير الجودة.

وقال القرش، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الدولة تكلفة حصول مراكز تجميع الألبان على شهادة الجودة، والذي من شأنه فتح آفاق جديدة في السوقين المحلية والتصديرية، إضافة إلى أن ذلك سيسهم في الحفاظ على تقديم منتج عالي الجودة، ومطابق للمعايير والمواصفات القياسية المصرية والدولية.

وأضاف أن هناك اهتمامًا كبيرًا توليه القيادة السياسية بالقطاع الزراعي بشكل عام، بالإضافة إلى تطوير نظم الري الحديث وتطبيقها في العديد من الأراضي الزراعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للزراعة، أنه على سبيل المثال، فمصر هي الدولة الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والثالثة عالميًا في تصدير البصل المجفف، كما أنها الأولى على مستوى العالم في إنتاج زيتون المائدة، بالإضافة إلى التوسع الآن في مجال زيتون الزيت، كما أن مصر هي الأولى عالميًا في إنتاج التمور، ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتنمية الزراعية.

وأشار القرش، إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة بنسبة 100%، مؤكدا أن توسع مصر في التصدير للخارج سيؤدي إلى اتزان الأسواق الداخلية، فمصر تعمل على تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي للخارج.

وأكد أن جميع المنتجات الزراعية المصرية أصبحت لها قيمة تسويقية كبيرة بسبب الاهتمام بجودة الإنتاج وتطبيق النظم الزراعية الحديثة.

وأوضح أن جهود الدولة ممثلة في وزارة الزراعة تعمل على التوسع الأفقي والرأسي وتقليل الهادر من الإنتاج، كما تعمل على تحديث المنظومة الزراعية لتلبية الاحتياجات الحالية وتحقيق الأمن الغذائي في المستقبل، لافتا إلى أن المنتج الزراعي المصري يثبت كفاءة عالمية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 10-1-2021

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل

الصور

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

هل يمكن أن تعود حياة المتعافين من كورونا لما كانت عليه قبل إصابتهم؟

دراسة تكشف أثر كورونا على مواقع التراث العالمى المهددة

النظام الغذائى ونمط الحياة الصحى يعملان على تحسين أعراض ارتجاع المرىء

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيل محمود أمين العالم.. عملاق الثقافة المصرية يواجه عميدها

صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا

صدور النسخة العربية لكتاب «كيف نتغير.. والأسباب العشرة لعدم قيامنا بالتغيير»