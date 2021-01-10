مدرسة جديدة للمكفوفين ببنها وتوسعة وإحلال وتجديد 18 بالقليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يجرى إنشاء مدرسة النور للمكفوفين بعزبة الزراعة ببنها على مساحة 4 ألاف و470 م2 وبتكلفة 13 مليونا و600 ألف جنيه، وتضم 14 فصلا دراسيا بمبنى الدراسة "أرضى بالإضافة إلى دورين علويين".وأوضح المحافظ أن المدرسة بها مبنى آخر للإقامة يتكون من أرضى و4 أدوار "ويتكون من صالات للطعام ومغسلة ومطبخ بالأرضى وعنابرنوم وصالات معيشية وكافة الخدمات بالأدوار العليا.وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أن المشروع يأتي فى ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شهدت مصر طفرة خلال ال 6 سنوات الماضية فى رعاية ذوى الإعاقة وتم إعلان عام 2018 لذوي الاحتياجات لدعمهم وتقديم امتيازات عديدة لهم منها التعليم، وتم إقامة وافتتاح مدارس خاصة بهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة لهم وإشراكهم فى مجتمعهم وإبراز أنشطتهم وتنميتها ومنهم من أبهر العالم بتفوقه وأصبح صورة مشرفة لمصر وتنفيذا لتوجيهات القيادة بتوفير كافة الخدمات التعليمية الجيدة للطلاب وخاصة ذوى الاحتياجات.قالت المهندسة هالة شندى رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، إن هناك إشراف مستمر على عمليات الإنشاء بكافة المدارس الجديدة والتى يتم إحلالها وتجديدها بإشراف اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومتابعة الشركات المسند إليها الأعمال للانتهاء منها في الوقت المحدد لها طبقا للجدول الزمنى ومراعاة الجودة والمواصفات المحددة بكراسات الشروط.أوضحت شندى أن الرقم التعريفى لمدرسة النور للمكفوفين ببنها "1415701" ومدة التنفيذ تستغرق 11 شهرا، وتم الإعلان وجارى الفتح الفنى لأعمال التوسعات والإحلال الكلى والجزئى ل18 مدرسة مختلفة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن بناء مدرسة النور للمكفوفين والتوسعة والإحلال الكلى والجزئى بالمدارس على أرض المحافظة تأتى في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب باعتبارهم قاطرة التنمية والبناء.