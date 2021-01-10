مستوطنون يقتلعون 130 شتلة زيتون جنوب نابلس

أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على اقتلاع 130 شتلة زيتون وسرقتها في بلدة قصرة جنوب نابلس.وأفاد مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوكالة فلسطين الجديدة "وفا"، بأن مستوطني "ييش كودش" الجاثمة على أراضي القرية أقدموا على اقتلاع أشتال الزيتون وسرقتها في منطقة شعب الخراب شرق قصرة، وتعود ملكيتها إلى كل من: عصام عبدالحميد، وعبدالحميد خريوش، ومحمد إبراهيم عودة، ونايف كعابنة.