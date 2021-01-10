الاحتلال يعتقل أسيرًا فلسطينيًا محررًا من جنين على حاجز عسكرى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسيرًا محررًا من جنين على حاجز عسكري، وأفادت وكالة أنباء فلسطين الجديدة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر قصي إبراهيم حمادة، على حاجز عسكري أثناء توجهه إلى مدينة رام الله.من جهة أخرى، داهمت تلك القوات منزلين في قرية دير غزالة شرق مدينة جنين، ومحال تجارية في بلدتي يعبد وكفيرت، وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير غزالة، وداهمت منزلي المواطنين عبدالفتاح عارف زكارنة، وفخر الدين محمود زكارنة، وفتشتهما.وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال محال تجارية على الشارع الرئيسي في بلدتي كفيرت ويعبد، واستجوبت أصحابها، بعد فحص أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة.