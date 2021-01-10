الاحتلال يعتقل 3 فلسطنيين من الخليل بينهم محاميان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من الخليل بينهم محاميين، وأفادت مصادر أمنية لوكالة فلسطين الجديدة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المحامي سهيل عاشور الحسيني ونجله المحامي فهد، بعد اقتحام منزلهما في منطقة جبل جوهر بالخليل.وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت المواطن حسين حافظ الهريني، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدات بيت عنون وبني نعيم ووادي السمن، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل.