استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

أعلن الدكتور سامي عرفان، عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، عن نجاح فريق طبي بالمعهد من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 67 عامًا، وذلك بإجراء جراحة ناجحة تم خلالها استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم.وأشار عميد المعهد، في بيان اليوم الأحد، إلى أن ذلك يأتي في إطار الخدمة الصحية الهائلة المقدمة داخل المعهد لأكثر من 40 ألف مريض سنويًا من مختلف الأعمار ومن شتى محافظات الصعيد، وذلك بدعم ورعاية من الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.وأوضح أن المريض تم استقباله وهو يعاني من انتفاخ وزيادة مستمرة في البطن مع إمساك مزمن، وبالكشف عليه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف دكتور عبد الله هديه الشريف المدرس والاستشاري بقسم علاج الأورام معهد الأورام حيث تم تشخيص الحالة واخذ عينات من الورم وتبين وجود ورم خبيث بالبطن.