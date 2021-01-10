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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استدعاء شهود العيان في تحرش مسؤول بحي السيدة زينب بفتاة النظافة

الأحد 10/يناير/2021 - 11:14 ص
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الأحد، طلب تحريات المباحث واستدعاء شهود العيان في اتهام مسؤول بالحي بالتحرش بمتعهدة النظافة.

وتوجهت الفتاة إلى قسم شرطة السيدة زينب ومنه إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقا في محضر القضية التي حمل رقم 287 جنح السيدة زينب تحرش لسنة 2021.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، تبين أن المتهم تحرش بالفتاة خلال وجودهما في العمل، وأن الفتاة نهرته واستغاثت بزملائها الذين تدخلوا لاحتواء الموقف، وطالبوها باتخاذ إجراءاتها القانونية؛ للحفاظ على حقها، وتبين أن المتهم حاول تقبيلها بعد أن وضع يده على أماكن حساسة في جسدها.

وأفادت التحقيقات أن الفتاة تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة السيدة زينب القريب من مكان عملها، اتهمت فيه مسؤول بالحي يدعى "م ر"، بالتحرش بها جسديا ولفظيا، خلال وجودهما في العمل، وأنه كان يغازلها بكلمات منذ عدة أيام، ونهرته لكنه عاد، وطلبت منه التوقف عن التعامل معها بهذا الأسلوب المرفوض، حتى فوجئت به يتحرش بها.

تحرر المحضر، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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