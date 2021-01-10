جامعة حلوان تدرب العاملين على إعداد وكتابة التقارير

نظمت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، دورة تدريبية "أونلاين" للعاملين بالجامعة على إعداد وكتابة التقارير، تحت إشراف محمد ناصر، أمين عام الجامعة، مها عبدالرحيم يونس، أمين الجامعة المساعد، عبد القادر يونس، مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، رانيا عبد الوهاب، مدير إدارة التدريب.استهدفت الدورة تدريب العاملين على مفهوم التقارير وأهميتها وأهدافها والتقارير كوسيلة اتصال وأنواع التقارير، كما تم التدريب على خصائص ومواصفات التقرير الجيد، وشروط التقرير الجيد وخطوات ومراحل إعداد التقارير، وإعداد هيكل التقرير ومايجب تجنبه عند كتابة التقارير.أيضا، تم تدريب العاملين على الوصايا العشر لكتابة التقارير، وأبرز مصادر المعلومات لكتابة التقارير، والمعوقات التي يمكن أن تواجه جمع المعلومات لكتابة التقرير.