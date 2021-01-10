ليه ياقلبي كل يوم بتحب واحدة.. 5 قصص حب في حياة عمرو دياب

◄ قصة الحب الأولى- زميلته في الجامعة:



◄ قصة الحب الثانية - ايناس شاهين:



◄ قصة الحب الثالثة - شيرين رضا:



◄ قصة الحب الرابعة - زينة عاشور:



◄ قصة الحب الخامسة - دينا الشربيني:



تشغل جميع أخبار الفنان عمرو دياب حديث الناس، فهو من أكثر النجوم شهرة في العالم العربي واستطاع التربع على عرش الأغنية لأكثر من 30 عام، وتصدر عمرو دياب التريند في الفترة الأخيرة بعد تداول أخبار عن انتهاء قصة حبه مع الفنانة الشابة دينا الشربيني.تتداول "الدستور" اليوم قصة 5 نساء في حياة "الهضبة" بدايةً من زميلته في الكلية حتى "دينا الشربيني".أثناء حواره مع مجلة "نصف الدنيا" في التسعينات، وصف المحرر بأن "الهضبة" تكلم بحسرة وهو يحكي قصة الحب الحقيقية الأولى في حياته مع زميلته أيام دراسته بمعهد الموسيقى العربية وكانت تسمى "نبيلة"، ووصفها بأنها فتاة لا تنسى، وكانت بمثابة مرشدته ودليله في مدينة القاهرة بعد مجيئه من بورسعيد، وتمت خطبتهما لمدة عامين، ولكن الفقر كان سبب أساسي لانسحاب عمرو دياب من حياتها وفسخ الخطوبة لعدم استطاعته الوفاء بالتزاماته المالية.بدأت قصة حب بين عمرو دياب ومصممة الأزياء ايناس شاهين شقيقة الفنانة إلهام شاهين عندما التقيا خلال استعانة إلهام به في أول عمل سينمائي له وهو فيلم "السجينتان"، ليرتبطا رسميًا بعد ذلك لمدة أقل من عام، بسبب رفض إلهام شاهين زواج أختها لصغر عمرها، وأن عمرو دياب كان في بداية مشواره الفني.بدأت هذه القصة عام 1984 بعد مشاركة الفنانة "شيرين رضا" في إعلان كليب "يا طريقي" مع عمرو دياب، ولكن سرعان ما انشغل في أعماله الفنية وسافرت "شيرين" للدراسة بأمريكا، ولكن بعودتها عادت قصة الحب، واتفقا على الزواج، ووصفها بأنها "صادقة، ومخلصة، وقنوعة" و"بنت بلد جدعة وأصيلة"، وأكد على التفاهم بينهما، وأنها تساعده في ترتيب وقته وأعماله، وتمت الخطوبة لمدة شهرين فقط ثم اتمما الزواج، وبدأت شائعات الطلاق تنتشر بعدها بسنة مما جعل دياب ينفيها مؤكدًا بأنه سعيد في حياته وينتظر مولودته الأولى ولا يتدخل في شؤون "شيرين" الفنية سوى بالقدر الذي تسمح به.ثم انتشرت شائعات الطلاق مجددًا بعدها بعام حيث ترك عمرو دياب منزله وأقام بفندق شيراتون، الذي كان يقيم به قبل زواجه ثم تحدث أول مرة عن طلاقه عام 1992 لجريدة "الجمهورية" مؤكدًا بأنه أبغض الحلال عند الله، ولم يصرح بأسباب الطلاق لاحتمالية العودة مجددًا، ثم أعلن أنهم سيصبحون أصدقاء للأبد.وبعد يأسه من رجوع الود عاد مجددًا للحديث عن الطلاق ووصف نفسه بأنه "عشري" ويئس من محاولات العودة واصفًا بأن "رجليه تعبت من الشيل" ووصف تجربة الزواج بأنها متعبة وأن الحب انتهى مع الوقت، وأن التفاهم والعطاء من الأسباب الهامة للاستمرار، وأكد أنه خسر حلمه الجميل بالأسرة وأنه نادم على دموع ابنته نور التي ستذرفها بسبب انفصال والديها.بعد انفصاله من "شيرين رضا" بعام بدأت تتردد شائعات بزواجه من فتاة خليجية ابنه أحد رجال الأعمال، وتم الزواج فعلًا عام 1994 في بورسعيد وتكلم عن "زينة عاشور" لأول مرة قائلا في حديث تلفزيونى أنها أعطته قلبها قبل عقلها وحنانها قبل رقتها وأكد بأنها تفهمه من نظرة ومن كلمة، ووصف نفسه بأنه "شعر بالرغبة في الاستقرار والعودة الى الأرض بعد أن كان شاردًا كعصفور جريح" مع حرصها على توفير الجو المناسب له ليُبدع، وشبه تصرفاتها بتصرفات أمه، وأكد أن ليس لها أي اهتمامات فنية.أثار عمرو دياب الجدل بين الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الظهور المستمر لدينا الشربيني معه في آخر 3 كليبات واعلانات بيبسي في رمضان وتلحينه بنفسه تتر مسلسلها فضلا عن ظهورها المستمر معه في الحفلات والافراح ولكن تم الانفصال بينهما بسبب تردد أنباء عن حملها الذي رفضه عمرو دياب.