رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش بنها

الأحد 10/يناير/2021 - 11:08 ص
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
طباعة
أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة بمدينة بنها تفقد خلالها أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل، ومتابعة أعمال ممشى النيل بداية من كوبري كفر الجزار وحتى نهاية الممشى بحدود مدينة بنها.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال التطوير أمام ديوان عام المحافظة، مرورًا بتفقد أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار بطول الكورنيش.

ووجه المحافظ بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء التشجير أو الإنشاءات أو الشكل الجمالي، مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات، ويتضمن أيضًا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه.

كما وجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، مؤكدًا على ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

وأكد المحافظ على ضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد ممشى النيل بمدينة بنها، حيث تفقد المحافظ أعمال المرحلة الأولى والتي تم الإنتهاء منها بطول 400 متر وبتكلفة 19 مليون جنيه ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من المرحلة الثانية والثالثة للممشى وضرورة إنشائه بشكل جمالي مميز يليق بعاصمة محافظة القليوبية، ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بنهر النيل، موجهًا برفع الإشغالات.

موضوعات متعلقة

إصابة طبيب وشقيقه ووالده بفيروس كورونا فى كفر الشيخ

«التعليم» تكشف حقيقة عقد امتحانات أولى وثانية ثانوي في 23 يناير

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

باسم سمرة عن رحاب الجمال: «جايبها من القسم وجوزها نصاب»

الصور

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

هل يمكن أن تعود حياة المتعافين من كورونا لما كانت عليه قبل إصابتهم؟

دراسة تكشف أثر كورونا على مواقع التراث العالمى المهددة

النظام الغذائى ونمط الحياة الصحى يعملان على تحسين أعراض ارتجاع المرىء

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

في ذكرى رحيل محمود أمين العالم.. عملاق الثقافة المصرية يواجه عميدها

صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا

صدور النسخة العربية لكتاب «كيف نتغير.. والأسباب العشرة لعدم قيامنا بالتغيير»