محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش بنها

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة بمدينة بنها تفقد خلالها أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل، ومتابعة أعمال ممشى النيل بداية من كوبري كفر الجزار وحتى نهاية الممشى بحدود مدينة بنها.بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال التطوير أمام ديوان عام المحافظة، مرورًا بتفقد أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار بطول الكورنيش.ووجه المحافظ بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء التشجير أو الإنشاءات أو الشكل الجمالي، مشيرًا إلى أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات، ويتضمن أيضًا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه.كما وجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، مؤكدًا على ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.وأكد المحافظ على ضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.وتابع المحافظ الجولة بتفقد ممشى النيل بمدينة بنها، حيث تفقد المحافظ أعمال المرحلة الأولى والتي تم الإنتهاء منها بطول 400 متر وبتكلفة 19 مليون جنيه ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من المرحلة الثانية والثالثة للممشى وضرورة إنشائه بشكل جمالي مميز يليق بعاصمة محافظة القليوبية، ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بنهر النيل، موجهًا برفع الإشغالات.