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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيدة تخلع زوجها لشروعه في قتلها لنهب أموالها وشراء المخدرات

الأحد 10/يناير/2021 - 11:07 ص
محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
داليا عبد الباسط
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تقدمت سيدة عشرينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى تحمل رقم ٥٧٣ لسنة ٢٠٢٠ تطالب فيها بخلع زوجها مراد.ع وذلك بعد تعديه عليها وعلى والدته محاولا قتلهما للحصول على أموالهما بالإكراه.

وقالت أسماء.إ فى دعواها: مر على زواجنا أربع شهور فقط، وبعد الزواج مباشرة اكتشفت إدمانه للمواد المخدرة، وأنه عاطل عن العمل، وقام بأخذ مصوغاتى الذهبية رغما عني بعد أسبوع واحد من زواجنا وبيعهم وإنفاق الأموال على المواد المخدرة.

وأضافت الزوجة: طلبت مني والدته الوقوف بجانبه وتحمله حتى ينصلح حاله، وألا أخبر أهلي عن أي شئ وتحملت طوال الأربعة شهور ضرب وإهانة يوميا حتى فاض بي الكيل وأصبحت حياتى أشبه بالجحيم.

وبالنهاية علم بوجود مبلغ ٥٠٠٠ آلاف جنيه مع والدته حصيلة إيجار المحلات الخاصة بها، فقام بالتعدى عليها بالضرب وتقييدها بالحبال وتهديدها بالسلاح الأبيض وعندما حاولت الدفاع عنها تعدى على أنا الأخرى ولم يتركنى إلا بعد إصابتى بنزيف حاد وحصل على الأموال عنوه ولاذ بالفرار.

توسلت لي والدته بألا أحرر محضر ضده وأتحمله لكننى رفضت استكمال الحياه معه ولجأت للقضاء لأخذ حقوقى منه كاملة.

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