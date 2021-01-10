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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكهرباء: 24 ألفا و300 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

الأحد 10/يناير/2021 - 11:06 ص
الكهرباء
الكهرباء
أ ش أ
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ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الأحد، يبلغ 24 ألفا و300 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و100 ميجاوات أمس، فيما بلغ أدنى حمل أمس 15 ألفا و312 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعّلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016؛ حيث تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى 30 أبريل الماضي، وذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات؛ ولزيادة توعية المواطنين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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