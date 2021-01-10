صابر الرباعي يطرح «المعطف» على «يوتيوب»

قرر المطرب صابر الرباعي طرح أغنية وكليب جديد بعنوان " المعطف "، خلال ساعات عبر قناته بموقع يوتيوب وعدد من التطبيقات الموسيقية.والأغنية من كلمات كريم العراقي، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع موسيقي ميشال فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج وليد ناصيف، وتم تصوير الأغنية في بيروت لمدة ثلاثة أيام استخدمت فيها أحدث الأجهزة والتقنية الحديثة.ويراهن صابر الرباعي على أغنية وكليب "المعطف"، ويؤكد انه عمل فني يقدمه بأسلوب رشيق، وانه اختار هذا التوقيت لطرح العمل تماشيًا مع برد الشتاء والأجواء الجميلة، مشيرًا إلى ان اللحن تضمن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية، وان الفيديو كليب للأغنية عبارة عن فيلم متواصل يناقش قصة درامية.