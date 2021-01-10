مبادرة رئاسية.. انطلاق مشروع تدريب الشباب بالبحر الأحمر

انطلقت وحدة التدريب المتنقلة بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، للتدريب على حرف الخياطة والسباكة والكهرباء، وذلك للمرحلة الرابعة ضمن مبادرة حياة كريمة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.وأكد سعيد عبد الراضى مدير عام مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر أن انطلاق المرحلة الرابعة "حياة كريمة" بمحافظة البحر الأحمر ضمن المرحلة الرابعة من إعادة تجديد وتشغيل 14 وحدة تدريبية متنقلة جديدة بمحافظات الجمهورية، َوتهدف إلى تعلم مهن التفصيل والحياكة والسباكة والصحية، وكهرباء المنازل.وأوضح عبد الراضي أنه تم اختيار عشرة متدربين لمهنة الخياطة والسباكة والكهرباء، لافتًا إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار تخفيض عدد المتدربين في الدورة الواحدة إلى 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.وتابع أن الدورة مدتها ثلاثون يوما بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سيحصل على ماكينة خياطة بالإضافة إلى شنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.وأشار مدير القوى العاملة إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.