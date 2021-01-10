غرامة 4 آلاف جنيه لقاعة أفراح بالقليوبية

قرر اللواء سامى علام، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، توقيع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على إحدى قاعات الأفراح بالحى؛ لعدم التزامها بقرار مجلس الوزراء وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال التجمع بأعداد كبيرة بأماكن مغلقة ما يؤدى إلى تفشى فيروس كورونا.وكان الحي قد شن حملة ليلية لمنع التجمعات وإقامة سرادقات العزاء أو الأفراح بالقاعات بمشاركة المتابعة والإشغالات، وتم التفتيش على قاعات الأفراح وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية تنفيذا للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء لمنع الأفراح حفاظا على صحتهم وسلامتهم.فيما أسفرت حملة شنها الحي على مخالفي أرتداء الكمامة في وسائل المواصلات والتجمعات قادها المهندس إيهاب مهدى، والدكتور مجدى البكرى، نائبا الحى، عن توقيع 20 غرامة مالية قدرها ٥٠ جنيها على المواطنين المخالفين للقرار.وشدد اللواء سامي علام رئيس حي عرب شبرا على استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا داخل المباني الحكومية والأماكن العامة حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.كما تابع رئيس الحى إجراءات تعقيم المباني الحكومية وأماكن التجمعات غرب شبرا الخيمة، حيث تم تعقيم مبنى بريد شبرا البلد ومبنى جوازات شبرا الخيمة وموقف كلية الزراعه ومبنى كلية الزراعة عين شمس ومحطة مترو كلية الزراعة.في وقت سابق أغلقت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة 4 مراكز للدورس الخصوصية.قال العميد خالد كشك، رئيس مركز ومدينة الخانكة، إنه يتم المرور على جميع المناطق التي يتم فتح سناتر لإعطاء الدروس الخصوصية بها وغلقها فورا، كما يتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس الكورونا، مشيرا إلى أنه تم غلق مركزين تعليميين بقرية القلج والذى يتواجد بها عدد من الطلبة دون اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد، كما تم غلق 2 آخرين بالمدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للقائمين على تلك السناتر.