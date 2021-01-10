رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الري: تأهيل الترع يسهم في ترشيد المياه وتقليل الشكاوى

الأحد 10/يناير/2021 - 11:01 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى
طباعة
اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى، وبحضور الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب  الوزير، لمتابعة المشروعات القومية التي تقوم الوزارة بتنفيذها ومتابعة أعمال مصلحة الري، ومنها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، ومشروع تحديث الري بدلا من الري التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه.

وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، على مواصلة كافة قطاعات الوزارة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والذي يتضمن 7 آلاف كيلو متر في مرحلته الأولى، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

وشدد عبدالعاطي، على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، خاصة أن  مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوي المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، يساهم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدي لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر بدرجة عالية من الكفاءة.

موضوعات متعلقة

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 10-1-2021

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الصور

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

هل يمكن أن تعود حياة المتعافين من كورونا لما كانت عليه قبل إصابتهم؟

دراسة تكشف أثر كورونا على مواقع التراث العالمى المهددة

النظام الغذائى ونمط الحياة الصحى يعملان على تحسين أعراض ارتجاع المرىء

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

«وكأنها القاهرة» معرض للفنان عمر الفيومى بجاليرى النيل.. اليوم

في ذكرى رحيل محمود أمين العالم.. عملاق الثقافة المصرية يواجه عميدها

صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا