وزير الري: تأهيل الترع يسهم في ترشيد المياه وتقليل الشكاوى

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى، وبحضور الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، لمتابعة المشروعات القومية التي تقوم الوزارة بتنفيذها ومتابعة أعمال مصلحة الري، ومنها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، ومشروع تحديث الري بدلا من الري التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه.وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، على مواصلة كافة قطاعات الوزارة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والذي يتضمن 7 آلاف كيلو متر في مرحلته الأولى، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.وشدد عبدالعاطي، على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، خاصة أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوي المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب.وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، يساهم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدي لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر بدرجة عالية من الكفاءة.