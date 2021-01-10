«القابضة» الإماراتية تستحوذ على شركة فارماكس للأدوية

استحوذت شركة "القابضة" (ADQ) الإماراتية على شركة "فارماكس للأدوية" الحاصلة على شهادة اعتماد الاتحاد الأوروبي للتصنيع ومقرها الإمارات.وقالت الشركة، في بيان أورده مكتب أبو ظبي الإعلامي، اليوم الأحد، إنها ستستثمر 75 مليون دولار أمريكي في "بيوكون بيولوجيكس إنديا المحدودة".وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطتها لتعزيز محفظتها الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية، لافتة إلى أن الاستثمار سيسهم في زيادة الإمداد المحلي بالأدوية وبأسعار مناسبة، كما يساعد في تطوير الخبرات في البدائل الحيوية لاستهداف علاج الأمراض المزمنة.