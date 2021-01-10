23 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا 22 ألفا و851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و401 ألف و954 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في بيان له اليوم الأحد أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن (2589 إصابة) تمثل ما نسبته 11.3% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أي أعراض سريرية.وأضاف البيان أن نسبة النمو اليومي للإصابات في البلاد بلغت 0.7 بالمائة موضحا أنه تم تسجيل 456 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 61 ألفا و837 شخصا.ولفت بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد إلى أن 24 ألفا و80 شخصا تعافوا من الفيروس خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى مليونين و778 ألفا و889 شخصا.