كاريكاتير يسخر من النظام القمعي الذي يمارسه أردوغان

في ظل السياسة القمعية التى تنتهجها السلطات التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، على كل من يخالفه الرأي، سلط كاريكاتير تركي الضوء على اعتبار الرئيس أردوغان كل من يعارضه أو لا يعجبه فكره بأنه إرهابي وينتمي للمنظمات الإرهابية.وفي صورة كاريكاترية ساخرة أبرزت الرئيس أردوغان وهو يقول "كل من يعترض علينا أو يعارضنا إرهابي، هل هناك من يعترض على ذلك؟!".وخلال الأيام الماضية اتهم الرئيس أردوغان طلاب جامعة بوغازيتشى بأنهم منتمين لداعش، وغذاء للجماعات الإرهابية، على خلفية اعتراضهم على تعيين أردوغان نائب بحزب العدالة والتنمية كرئيسا للجامعة.