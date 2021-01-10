محمد صبحي ناعيا هادي الجيار: «رحل صديق عمري ودفعتي»

نعى الفنان الكبير محمد صبحي الفنان الراحل هادي الجيار والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.وكتب "صبحي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنا لله وإنا إليه راجعون رحل اليوم الفنان والإنسان الرائع، هادي الجيار، صديق عمري وزميلي ودفعتي بمعهد الفنون المسرحية، بكل الاسي والحزن والألم أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته، وللأسرة والأصدقاء الصبر والسلوان"وكان الفنان الكبير هادي الجيار قد توفي، صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب تدهور حالته الصحية، وتم نقله الي غرفة العناية المركزة بمستشفى الهرم.وسوف تقام الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يدفن الراحل بمقابر 6 أكتوبر.