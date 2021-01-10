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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المقاولين» يطالب التأمينات بتفعيل التأمين على عمالة المقاولات

الأحد 10/يناير/2021 - 10:56 ص
المهندس شمس الدين
المهندس شمس الدين يوسف
علا العلاف
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طالب المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، هيئة التأمينات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل مشروع التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات والتشييد والبناء، على أن يتم تطبيقه على حجم العمالة بإحدى المشروعات القائمة لشركات المقاولات بالمدن الجديدة.

وقال شمس الدين لـ«الدستور»، إن من أبزر إيجابيات قرار تفعيل مشروع التأمينات للعمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات، جذب عدد كبير من العمالة لهذا القطاع الحيوي والهام، وتمكينهم من الحصول على معاش جيد فى نهاية الخدمة عند بلوغ سن التقاعد، حيث أن مشروع التأمنيات على عمالة قطاع المقاولات يتضمن عدة بنود تحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة بالقطاع، أبزرها تحديد الحد الأدنى لقيمة التأمين الاجتماعي للعامل خلال 2021 لتبلغ 1250 جنيه وتزداد بنسبة %10 سنويا، كما يضمن عمل تأمين طبي وإصابة عمل للعامل في حالة إصابته في مكان العمل.

وذكر عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت قرارًا رقم 152 لسنة 2019 بشأن تعديل أحكام الفصل الأول من الباب السابع من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات.

ونوه يوسف، أن عدد العاملين غير المنتظمين بقطاع المقاولات بين 4 و6 ملايين عامل، بينما يصل عدد العمالة المنتظمة بين 6 إلى 7 ملايين فني ومهندس متواجدين في مختلف المشروعات القومية بالدولة، مضيفًا أن شركات المقاولات تلتزم سنويا بدفع رسوم تقدر بنحو %2.5 كحصة صاحب العمل.

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