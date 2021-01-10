رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات يشيد بأداء شركة «واحات السيليكون»

الأحد 10/يناير/2021 - 10:55 ص
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
طباعة
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع مجلس إدارة شركة واحات السيليكون لبحث خطط الشركة المستقبلية وما تم تحقيقه من نتائج وإنجازات خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع أشاد الوزير بالنمو الذى تحقق فى إيرادات الشركة بنسبة ٣٠٪؜ للعام الثالث على التوالى؛ وبما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين من تقدم فى نسب اشغال القطاع الخاص فى المناطق التكنولوجية والذى يدل على نجاح شركة واحة السيليكون وقدرتها على اجتذاب المستثمرين وشركات القطاع الخاص؛ مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور عادل دانش يضم خبرات وكفاءات متميزة؛ موجها لهم الشكر على مجهوداتهم المبذولة على مدار عامين والتى أثمرت عن تحقيق نتائج واعدة على الرغم من التحديات التى شهدها العام الماضى بسبب ظروف الجائحة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن ايتيدا لديها خطة لتدريب الشباب على مهارات مراكز الاتصال لاسيما فى محافظات الصعيد ببنى سويف وأسيوط؛ مشيرا إلى أهمية اتاحة التدريب المتخصص للكوادر الشابة بما يؤهلها للحصول على فرص عمل متميزة وبما يساهم فى توفير المهارات الرقمية المطلوبة للشركات وهو الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على نسب الاشغال فى المناطق التكنولوجية.

كما اطلع طلعت على خطط الشركة الخاصة بالتوسع فى نشر نموذج الأعمال الخاص بمساحات العمل التشاركية الـCo-Working spaces والـVirtual offices فى المناطق التكنولوجية بمختلف المحافظات وما سيقدمه ذلك النموذج من حلول عملية لمواجهة التحديات والصعوبات التى تواجه الشركات بسبب تفشى جائحة كورونا.

وخلال عرض قدمه حول خطة عمل الشركة المستقبلية وما تم تنفيذه خلال العامين الماضيين، كشف المهندس سامح الملاح العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة عن نجاح المناطق التكنولوجية فى خلق ٧ آلاف فرصة عمل مباشرة بعد أن أصبحت واحة تحتضن رواد الأعمال والمبتكرين، مشيرا إلى أن خطة عمل الشركة تهدف إلى التعاون مع اتحادات طلبة الجامعات والتوسع فى عقد الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدنى بهدف صقل مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

حضر الاجتماع؛ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

تعرف على الفنانين شهود واقعة رحاب الجمل وباسم سمرة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 10-1-2021

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

الصور

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

هل يمكن أن تعود حياة المتعافين من كورونا لما كانت عليه قبل إصابتهم؟

دراسة تكشف أثر كورونا على مواقع التراث العالمى المهددة

النظام الغذائى ونمط الحياة الصحى يعملان على تحسين أعراض ارتجاع المرىء

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

«وكأنها القاهرة» معرض للفنان عمر الفيومى بجاليرى النيل.. اليوم

في ذكرى رحيل محمود أمين العالم.. عملاق الثقافة المصرية يواجه عميدها

صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا