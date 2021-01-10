وزير الاتصالات يشيد بأداء شركة «واحات السيليكون»

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع مجلس إدارة شركة واحات السيليكون لبحث خطط الشركة المستقبلية وما تم تحقيقه من نتائج وإنجازات خلال الفترة الماضية.وخلال الاجتماع أشاد الوزير بالنمو الذى تحقق فى إيرادات الشركة بنسبة ٣٠٪؜ للعام الثالث على التوالى؛ وبما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين من تقدم فى نسب اشغال القطاع الخاص فى المناطق التكنولوجية والذى يدل على نجاح شركة واحة السيليكون وقدرتها على اجتذاب المستثمرين وشركات القطاع الخاص؛ مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور عادل دانش يضم خبرات وكفاءات متميزة؛ موجها لهم الشكر على مجهوداتهم المبذولة على مدار عامين والتى أثمرت عن تحقيق نتائج واعدة على الرغم من التحديات التى شهدها العام الماضى بسبب ظروف الجائحة.وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن ايتيدا لديها خطة لتدريب الشباب على مهارات مراكز الاتصال لاسيما فى محافظات الصعيد ببنى سويف وأسيوط؛ مشيرا إلى أهمية اتاحة التدريب المتخصص للكوادر الشابة بما يؤهلها للحصول على فرص عمل متميزة وبما يساهم فى توفير المهارات الرقمية المطلوبة للشركات وهو الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على نسب الاشغال فى المناطق التكنولوجية.كما اطلع طلعت على خطط الشركة الخاصة بالتوسع فى نشر نموذج الأعمال الخاص بمساحات العمل التشاركية الـCo-Working spaces والـVirtual offices فى المناطق التكنولوجية بمختلف المحافظات وما سيقدمه ذلك النموذج من حلول عملية لمواجهة التحديات والصعوبات التى تواجه الشركات بسبب تفشى جائحة كورونا.وخلال عرض قدمه حول خطة عمل الشركة المستقبلية وما تم تنفيذه خلال العامين الماضيين، كشف المهندس سامح الملاح العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة عن نجاح المناطق التكنولوجية فى خلق ٧ آلاف فرصة عمل مباشرة بعد أن أصبحت واحة تحتضن رواد الأعمال والمبتكرين، مشيرا إلى أن خطة عمل الشركة تهدف إلى التعاون مع اتحادات طلبة الجامعات والتوسع فى عقد الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدنى بهدف صقل مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.حضر الاجتماع؛ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.