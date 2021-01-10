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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

الأحد 10/يناير/2021 - 10:52 ص
بايدن
بايدن
هدير سند
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قال إيان لينش، المحلل السياسي وكاتب الرأي، أن تعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في مجال الأمن القومي في إدارته تشير إلى عزمه مواجهة تركيا وسياسات رئيسها السلطوية وأنه على وعي بالتهديد الذي تمثله في الشرق الأوسط، وخصوصا تدخلاتها في سوريا.

وأشار لينش، في مقاله على موقع "أحوال"، إلى أن العديد من الأفراد المعينون في إدارة بايدن معروفون من قبل نظرائهم في أنقرة، بأنهم لديهم آراء سياسية تتعارض تمامًا مع الائتلاف الحاكم في تركيا، لا سيما فيما يتعلق بالأزمة في سوريا، هذا إلى جانب خبراتهم الواسعة بسياسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف ان من بين هؤلاء الدبلوماسيين المخضرمين فيكتوريا نولاند، والتي ستُرشح لمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والتي عملت سابقًا في إدارة أوباما كمساعدة لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، ولها خبرة كبيرة بإدارة العلاقات الأمريكية مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.، كما اختار بايدن الجنرال المتقاعد لويد أوستن، وزيرًا للدفاع في إدارته، وهو من شكل شراكة فعالة مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في حملتها ضد داعش، وكان قد انتقد تهميش الحكومة التركية للأكراد السوريين الذين يعملون مع القيادة المركزية الأمريكية.

وتابع " لينش" أن بايدن سيرشح أماندا سلوت، الباحثة في معهد بروكينجز، التي كانت مسؤولة عن العلاقات الأمريكية مع تركيا وقبرص واليونان، مديرا أعلى للشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي، وهي على دراية كبيرة بقضايا الشرق الأوسط، ولديها أيضا خبرة واسعة في تنسيق السياسة الخارجية للولايات المتحدة مع الشركاء الأوروبيين.

ونقل الكاتب عن سلوت قولها: " ما يجعل تركيا لغزًا سياسيًا هو أن قيادتها الإشكالية تواجه تهديدات حقيقية، وهي حقيقة غالبًا ما تبدو مفقودة في الغرب، في الوقت نفسه تزداد القيادة التركية سلطوية وتبتعد عن المعايير الديمقراطية".

واختتم الكاتب مقاله قائلا"سيتخذ فريق بايدن للأمن القومي الناشئ نهجًا مختلفًا تمامًا تجاه تركيا، على عكس النهج الذي سار عليه ترامب، لكن أي تحسن في العلاقة الثنائية سيتطلب أيضًا من إدارة أردوغان تعديل توجهها تجاه الولايات المتحدة والانفتاح على التنازلات بشأن قضايا السياسة الخارجية الصعبة."

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