إصابات كورونا تقترب من 59 ألفًا فى سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في البلاد إلى 58 ألفا و907 حالات.وأوضحت الوزارة حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج وتم اكتشافها في الحجر الصحي لدى وصولها.وأشارت إلى أنه لم يجرِ تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة بينما تعافى 58 ألفًا و611 شخصًا.