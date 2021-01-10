القبض على 11 شخصا بحوزتهم 4 أسلحة و6 كيلو مخدرات في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 11 شخصًا، خلال حملة أمنية، اليوم الأحد، وبحوزتهم كميات من المخدرات.وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يُفيد بالقبض على 11 شخصًا، بحوزتهم « 5.500 كيلو جرام من نبات البانجو، و4 أسلحة نارية، و350 جرام حشيش، و24 قرص مخدر»، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.