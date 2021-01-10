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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

كيف تنسقين التنورة الجلد على طريقة النجمات

الأحد 10/يناير/2021 - 11:18 ص
تنورة جلد
تنورة جلد
هويدا سعيد
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تسعى الكثير من السيدات للحصول على كل ما هو جديد من موضة الأزياء الجلدية كل عام، وتعتبر التنورة الجلد من القطع المميزة التي يمكنك اعتمادها في المناسبات، حيث تتسم بالأناقة والأنوثة.

ونقدم في السطور التالية مجموعة من التنانير الجلد مستوحه من النجمات اختاري ما يناسبك، خاصة صيحات التنانير الجلد، سواء التنورة بالقصة المستقيمة أو التنورة الواسعة قليلًا.

تنانير جلد بوحي من إطلالات النجمات
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور:
ارتدات الفنانة سيرين عبد النور مؤخرًا التنورة، الجلد القصيرة بالقصّة العمودية ومرتفعة الخصر، ونسقتها مع تي شيرت أبيض مطبوع وحذاء أسود بكعب عالي
نوال الزغبي
نوال الزغبي
نوال الزغبي:
اعتمدت نوال الزغبي التنورة الجلد القصيرة بتصميم ضيق، ونسقتها مع قميص أسود وبوت جلد ألسود.

أمل بوشوشة
أمل بوشوشة
أمل بوشوشة:
وأطلت أمل بوشوشة بالتنورة الجلد القصيرة باللون الأسود، وبتصميم ضيق يبرز قوامها الممشوق، ونسقتها مع «تي شيرت» أسود.

أحلام
أحلام
أحلام:
ارتدات المطربة أحلام، التنورة الجلد السوداء بطول متوسط وتصميم ضيق يتسع من أسفل، واعتمدتها مع قميص منقوش، مع حذاء كعب عالي.
إلسيا
إلسيا
إلسيا:
اعتمدت المطربة إليسا على إطلالة جلدية مميزة، حيث ارتدات التنورة الجلد الشفافة من الأسفل مع قميص أبيض، ما أعطاها مظهر حيوي وجمالي.

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