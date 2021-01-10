كيف تنسقين التنورة الجلد على طريقة النجمات





ونقدم في السطور التالية مجموعة من التنانير الجلد مستوحه من النجمات اختاري ما يناسبك، خاصة صيحات التنانير الجلد، سواء التنورة بالقصة المستقيمة أو التنورة الواسعة قليلًا.



تنانير جلد بوحي من إطلالات النجمات

تسعى الكثير من السيدات للحصول على كل ما هو جديد من موضة الأزياء الجلدية كل عام، وتعتبر التنورة الجلد من القطع المميزة التي يمكنك اعتمادها في المناسبات، حيث تتسم بالأناقة والأنوثة.ونقدم في السطور التالية مجموعة من التنانير الجلد مستوحه من النجمات اختاري ما يناسبك، خاصة صيحات التنانير الجلد، سواء التنورة بالقصة المستقيمة أو التنورة الواسعة قليلًا.تنانير جلد بوحي من إطلالات النجمات

سيرين عبدالنور

سيرين عبدالنور:

ارتدات الفنانة سيرين عبد النور مؤخرًا التنورة، الجلد القصيرة بالقصّة العمودية ومرتفعة الخصر، ونسقتها مع تي شيرت أبيض مطبوع وحذاء أسود بكعب عالي

نوال الزغبي

نوال الزغبي:

اعتمدت نوال الزغبي التنورة الجلد القصيرة بتصميم ضيق، ونسقتها مع قميص أسود وبوت جلد ألسود.





أمل بوشوشة

أمل بوشوشة:

وأطلت أمل بوشوشة بالتنورة الجلد القصيرة باللون الأسود، وبتصميم ضيق يبرز قوامها الممشوق، ونسقتها مع «تي شيرت» أسود.





أحلام

أحلام:

ارتدات المطربة أحلام، التنورة الجلد السوداء بطول متوسط وتصميم ضيق يتسع من أسفل، واعتمدتها مع قميص منقوش، مع حذاء كعب عالي.



إلسيا