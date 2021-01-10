محافظ الأقصر يتابع تنفيذ مشروع «طلمبات إسنا»

تابعت المهندسة صباح منصور، نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محطة طلمبات إسنا الجديدة، وكان برفقتها صالح غانم رئيس قرية النجوع بحري، والمهندس فهمي عسكر أخصائي المساحة بإدارة طلمبات الأقصر بإسنا.جرى إنشاء المشروع لسد احتياجات 17 ألف فدان زراعة بقري غرب إسنا، بتكلفة تقدر 260 مليون جنيه، بدا المشروع في يناير 2019، وذلك تحت إشراف الإدارة العام لطلمبات الأقصر.وفي سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة نظافة مكبرة أسفرت عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة على جانبي ترعة الرمادي، بدءًا من كوبري القرية حتى كوبري الأقاليم بطول أكثر من 3 كيلو مترات، وتم رفع كافة التراكمات.