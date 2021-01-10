محافظ الأقصر يتابع تنفيذ مشروع «طلمبات إسنا»
الأحد 10/يناير/2021 - 10:47 ص
هدى الأميرطباعة
تابعت المهندسة صباح منصور، نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء محطة طلمبات إسنا الجديدة، وكان برفقتها صالح غانم رئيس قرية النجوع بحري، والمهندس فهمي عسكر أخصائي المساحة بإدارة طلمبات الأقصر بإسنا.
جرى إنشاء المشروع لسد احتياجات 17 ألف فدان زراعة بقري غرب إسنا، بتكلفة تقدر 260 مليون جنيه، بدا المشروع في يناير 2019، وذلك تحت إشراف الإدارة العام لطلمبات الأقصر.
وفي سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة نظافة مكبرة أسفرت عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة على جانبي ترعة الرمادي، بدءًا من كوبري القرية حتى كوبري الأقاليم بطول أكثر من 3 كيلو مترات، وتم رفع كافة التراكمات.
جرى إنشاء المشروع لسد احتياجات 17 ألف فدان زراعة بقري غرب إسنا، بتكلفة تقدر 260 مليون جنيه، بدا المشروع في يناير 2019، وذلك تحت إشراف الإدارة العام لطلمبات الأقصر.
وفي سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة نظافة مكبرة أسفرت عن رفع الأتربة والمخلفات الصلبة على جانبي ترعة الرمادي، بدءًا من كوبري القرية حتى كوبري الأقاليم بطول أكثر من 3 كيلو مترات، وتم رفع كافة التراكمات.