تجديد حبس شابين وفتاتين بتهمة القتل في السيدة زينب

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شخص، داخل شقته بغرض السرقة بمنطقة السيدة زينب.كان قسم شرطة السيدة زينب، تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة لشخص مقتول داخل شقته في ظروف غامضة، وبالانتقال وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص (فتاتين وشابين)، حيث اتفقوا على تخدير المجني عليه وسرقته بمساعدة المتهمة الأولى التي كانت تتردد على مسكنه بالسيدة زينب.وتم القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.