حبس سائق وعاطل لسرقتهما 11 حقيبة من السيدات بالسلام

أمرت نيابة السلام اليوم بحبس سائق وعاطل لسرقتهما حقائب السيدات، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين إيهاب. ش، عمرو.ك أقروا بسرقتهما حقائب السيدات بأسلوب الخطف، وأقر المتهمين بسرقة ١١ حقيبة من السيدات بمحيط منطقتى السلام والنهضة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات تفيد بسرقة حقائبهن على يد شخصين يستقلون دراجة نارية بدون أرقام وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.