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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

1906 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

الأحد 10/يناير/2021 - 10:40 ص
كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأحد، تسجيل 1906 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة «فلبين ستار» - أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد بلغ 487 ألفًا و690 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع بمقدار 8592 حالة، ليبلغ الإجمالي 458 ألفا و198 حالة.

وأوضحت أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي بلغت حتى الآن 9 آلاف و405 حالات بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة، مضيفة أن الفلبين لديها حتى الآن 20 ألفا و87 حالة نشطة بالفيروس.

من جانبها، حثت الحكومة الفلبينية شعبها على مواصلة التحلي باليقظة ومواصلة اتباع البروتوكولات الصحية؛ نظرًا لوجود مؤشرات على احتمالية حدوث زيادة في أعداد المصابين الجدد، لاسيما أن الفلبين لديها ثاني أكبر عدد حالات الإصابة في جنوب شرق أسيا بعد إندونيسيا المجاورة.

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