دعوات لبايدن بسحب رموز السلاح النووى من ترامب

دعا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وليام بيري، الرئيس المنتخب جو بايدن، لإلغاء حصرية التحكم برموز إطلاق السلاح النووي، معتبرا أن النظام الساري حاليا "مخالف للديمقراطية، وتخطاه الزمن ولا لزوم له وخطيرٌ للغاية"، وفق ما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الأحد.وقال بيري: "أدعو الرئيس المنتخب بايدن إلى إلغاء حصرية التحكم برموز إطلاق السلاح النووي بيد الرئيس، حان الوقت لسحب حقيبة الرموز النووية من الرئيس ترامب وكل الرؤساء الذين سيخلفونه في المنصب"، مضيفًا أن حصر الرموز النووية بيد الرئيس "لم يعد ضروريًا".وأضاف وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، أن "وجود الحقيبة النووية في يد (ترامب) يشكل خطرًا على الأمن القومي".