17 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن إجمالي حركة السفن، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 17 سفينة حاويات وبضائع عامة.وأضافت الهيئة - في بيان اليوم أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 4000 طن؛ تشمل 1800 طن أسمنت و2200 طن رمل.. كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 67949 طنا؛ تشمل 19300 طن ذرة، و10000 طن فول صويا، و1225 طن خشب زان، و4870 طن صاج، و21554 طن قمح، و11000 طن خردة. ‎وأشارت إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 557 حاوية مكافئة؛ تشمل خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وهولندا وإنجلترا وإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وسلوفينيا واليونان، وبلغ عدد الحاويات الواردة 1171 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1482 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 118015 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 66664 طنا.