بتخفيض 50%.. أسعار تذاكر الطيران بعد مبادرة «شتي في مصر»

أطلقت الحكومة مبادرة "شتي في مصر" بهدف دعم قطاعي السياحة والطيران، وتنشيط الحركة الداخلية للمدن السياحية ومنها الطيران، على أن تخفض أسعار تذاكر الطيران فضلًا عن تخفيض أسعار الإقامة بالفنادق والمنشآت السياحية المختلفة.و تدعم إدارات مجالس شركات الطيران الوطنية مبادرة "شتي في مصر"، بأسعار مخفضة للمدن السياحية المختلفة، ومنها الغردقة، شرم الشيخ، مرسى علم، الأقصر، وأسوان، وتتراوح بين 1500 وحتى 2000 جنيه للتذكرة الواحدة، بما يعادل تخفيض نسبة 50% من سعر التذكرة الحالي.وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية، أن هناك أكثر من 100 فندق تقدموا بطلب إلى الغرفة للتسجيل في المبادرة لدعم حركة السياحة الداخلية، في إقبال كبير نسيبا من قبل الفنادق والمنشآت السياحية على المبادرة.تتراوح أسعار الإقامة بفنادق مبادرة "شتي في مصر" حوالي 300 جنيه بفنادق الثلاث نجوم، وتصل الأسعار إلى 600 في فنادق الأربع نجوم، و750 للفنادق من فئة الخمس نجوم، على أن تشمل تلك الأسعار الضرائب والخدمات للفرد بالغرفة المزدوجة في الليلة شاملة إقامة كاملة، عدا فنادق الأقصر وأسوان نصف إقامة إفطار وعشاء.أما أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب خلال الفترة من 15 يناير إلى 28 فبراير 2021، فتبلغ في كل من رحلات القاهرة- الإسكندرية- الأقصر 1500 جنيه، وتصل إلى 1800 جنيه في رحلات القاهرة - الإسكندرية - أسوان 1800 جنيه، أو القاهرة- الإسكندرية - شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وأخيرًا رحلات القاهرة - مرسى علم فيبلغ سعر التذكرة 2000 جنيه.