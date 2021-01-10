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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء تطوير الصرف الصحي بالضواحي

الأحد 10/يناير/2021 - 10:37 ص
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى بحى الضواحى، فى إطار خطة تطوير ورفع كفاةء العديد من مشروعات الصرف بما يشمل عملية الإحلال والتجديد والذى يساهم فى حل مشكلات الصرف الصحى فى المناطق الأكثر كثافة سكانية وكذلك استيعاب المشروعات الخدمية الجديدة التى تشهدها بورسعيد، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبنك الاستثمار الأوروبى.

وشدد الغضبان، خلال اجتماع لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمشروع الصرف الصحى بالضواحى، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات من أجل سرعة إنجاز الأعمال القائمة فى مجال الصرف الصحى، والالتزام بخطة عمل وجدول زمنى لأعمال التجديد والإحلال والتطوير بشبكات الصرف الصحى، مؤكدا أن المحافظة قامت بتذليل كافة العقبات اللازمة للانتهاء من الأعمال نظرا لأهمية مشروعات الصرف الصحى باعتبارها من المشروعات الخدمية التى تمس المواطنين.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة فى هذا الشأن، حتى يتم استكمال أعمال التطوير بالصرف الصحى فى أقرب وقت تزامنا مع المشروعات الخدمية فى القطاعات الأخرى، لافتا أن حى الضواحى شهد أعمال تطوير فى مجال الصرف الصحى على أعلى درجة من الكفاءة خاصة فى مناطق السيدة خديجة وفاطمة الزهراء تماشيا مع المشروعات الخدمية التى يشهدها حى الضواحى مؤخرا.

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