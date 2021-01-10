رئيس قبرص يطلب مساعدة نتنياهو للحصول على لقاحات كورونا

ناشد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أمس السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالبا فيه إسرائيل بنقل كمية معينة من اللقاحات إلى بلاده، بحسب تصريحات الرئيس أناستاسيادس في مقابلة مع صحيفة "ديلي بوليتي" ستنشر بالكامل اليوم الأحد، وبحسب التقرير قال "نتنياهو" إن المسئولين الإسرائيليين سيناقشون الطلب ويفحصونه.وفرضت إسرائيل في 27 ديسمبر الإغلاق الثالث الشامل منذ بدء تفشي الوباء على جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين. ومددته الخميس حتى 21 يناير وفرضت قيودا جديدة، في ضوء ارتفاع الإصابات بالفيروس، وبعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فايزر مساء اليوم السبت، قال نتنياهو "رؤساء الدول من جميع أنحاء العالم يتصلون بي، ويريدون معرفة كيف حصلت على اللقاحات، وكيف يمكن إعطاؤها بهذه السرعة؟".وبدأت وزارة الخارجية الاسرائيلية دراسة الطلب القبرصي، لكنها لم تصدر بعد بيانًا بهذا الخصوص، وفي غضون ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء "قبل أيام قليلة، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، الذي هنأه على حملة التطعيم وبحث معه إمكانية التعاون بين الدول بشأن هذه القضية".ورصدت السلطات الصحية في قبرص، التي يبلغ عدد سكانها 1200000 نسمة، أكثر من 26000 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات فيها 140 شخصًا، وفي الشهر الماضي سجلت زيادة في معدلات الإصابة بالفيروس، حيث يتم اكتشاف حوالي 300 حالة إصابة في البلاد كل يوم.