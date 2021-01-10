رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

رئيس قبرص يطلب مساعدة نتنياهو للحصول على لقاحات كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 10:44 ص
جريدة الدستور
سارة شريف
طباعة
ناشد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أمس السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالبا فيه إسرائيل بنقل كمية معينة من اللقاحات إلى بلاده، بحسب تصريحات الرئيس أناستاسيادس في مقابلة مع صحيفة "ديلي بوليتي" ستنشر بالكامل اليوم الأحد، وبحسب التقرير قال "نتنياهو" إن المسئولين الإسرائيليين سيناقشون الطلب ويفحصونه.

وفرضت إسرائيل في 27 ديسمبر الإغلاق الثالث الشامل منذ بدء تفشي الوباء على جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين. ومددته الخميس حتى 21 يناير وفرضت قيودا جديدة، في ضوء ارتفاع الإصابات بالفيروس، وبعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فايزر مساء اليوم السبت، قال نتنياهو "رؤساء الدول من جميع أنحاء العالم يتصلون بي، ويريدون معرفة كيف حصلت على اللقاحات، وكيف يمكن إعطاؤها بهذه السرعة؟".

وبدأت وزارة الخارجية الاسرائيلية دراسة الطلب القبرصي، لكنها لم تصدر بعد بيانًا بهذا الخصوص، وفي غضون ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء "قبل أيام قليلة، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، الذي هنأه على حملة التطعيم وبحث معه إمكانية التعاون بين الدول بشأن هذه القضية".

ورصدت السلطات الصحية في قبرص، التي يبلغ عدد سكانها 1200000 نسمة، أكثر من 26000 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات فيها 140 شخصًا، وفي الشهر الماضي سجلت زيادة في معدلات الإصابة بالفيروس، حيث يتم اكتشاف حوالي 300 حالة إصابة في البلاد كل يوم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

مستشار ملك البحرين: قطر انتهكت «اتفاقية العلا»

الصور

image description

استئصال ورم خبيث يزن 30 كجم من بطن مريض بمعهد جنوب مصر في أسيوط (صور)

image description

غلق ورشة ومقهى وضبط 18 مخالفة في حملة مكبرة بدمياط

image description

انطلاق مبادرة «مهنتك مستقبلك» بدمياط

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

تحديد مكان وموعد صلاة الجنازة على هادى الجيار

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى صراع هادى الجيار مع فيروس كورونا

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يموت قريب له؟

هل يمكن أن تعود حياة المتعافين من كورونا لما كانت عليه قبل إصابتهم؟

دراسة تكشف أثر كورونا على مواقع التراث العالمى المهددة

النظام الغذائى ونمط الحياة الصحى يعملان على تحسين أعراض ارتجاع المرىء

أيام زمان

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

حكاية لقب عبدالرحيم بيه كبير الرحيمية.. محمد التابعي أشهر صعيدي في الخمسينات

مقالات الرأي
ماجد حبته
أنياب شبكات التواصل
د.أحمد الخميسى
شخصية ترامب عند نجيب محفوظ
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
المزيد

الثقافة

«وكأنها القاهرة» معرض للفنان عمر الفيومى بجاليرى النيل.. اليوم

في ذكرى رحيل محمود أمين العالم.. عملاق الثقافة المصرية يواجه عميدها

صدور كتاب «النفرى منتحلًا» للباحث أسامة غالى.. قريبًا

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة «دعم ذوى القدرات الخاصة».. غدًا