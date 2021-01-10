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عالم

لجنة كويتية: العلاج بالبلازما يشفى 50% من مُصابى كورونا

الأحد 10/يناير/2021 - 10:55 ص
الدكتورة سندس الشريدة
الدكتورة سندس الشريدة
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كشف رئيس لجنة العلاج بالبلازما الكويتية الدكتورة سندس الشريدة، عن أن العلاج ببلازما الدم يُسهم في التعافي المبكر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بنسبة تزيد على 50%، وخفض نسبة الوفيات بواقع 27% لمُتوسطي الإصابة، و17.3% لشديدة الخطورة، مع تحسن المؤشرات الحيوية للجسم.

وقالت الشريدة، اليوم الأحد، إن التجربة البحثية الأولى في الكويت، أجريت على 368 عينة غير عشوائية لحالات متوسطة وشديدة الإصابة، خضعت منها 135 للعلاج بالبلازما، وأثبتت النتائج التعافي المبكر للحالات المتوسطة وشديدة الإصابة عن الأخرى التي لم تتلقَّ العلاج؛ حيث بلغ الحد الأقصى للخروج من المستشفى للحالات شديدة الإصابة 8 أيام، فيما تراوحت مدة البقاء لمريض (كورونا) في المستشفى، ما بين 15 و50 يومًا.

وأشارت إلى أن نسبة الوفيات للحالات متوسطة الإصابة للعينة، التي لم تخضع للعلاج، بلغت 29.7%، وللحالات شديدة الاصابة 57.1%، في حين بلغت نسبة الوفيات للحالات متوسطة الخطورة للعينة،التي تخضع للعلاج بالبلازما، 11.4%، وللحالات شديدة الخطورة 30%، ما يعني انخفاض نسبة الوفيات بالعلاج بالبلازما إلى 27% للحالات المتوسطة و17.3% للحالات الشديدة.

ولفتت الشريدة إلى تحسُّن المؤشرات الحيوية للجسم؛ حيث أظهرت التحاليل المخبرية الاستجابة للعلاج خلال ثلاثة أيام إلى أسبوع من العلاج، لا سيما تحسُّن نسبة الأكسجين بعد اليوم الأول.

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