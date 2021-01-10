لردع أردوغان.. أثينا تعتزم شراء 18 طائرة رافال

تعمل الحكومة اليونانية على شراء 18 طائرة من طراز رافال الفرنسية من أجل توسيع مناطقها البحرية في البحر المتوسط قبل 20 يناير عندما يؤدي جو بايدن اليمين كرئيس للولايات المتحدة، وذلك في ضوء التهديدات التركية في المتوسط، وفقا لما نقلته صيفة كاثمرين اليونانية.وتابعت الصحيفة "لقد تم تقديم مشروع قانون لتوسيع المنطقة الساحلية اليونانية من 6 إلى 12 ميلًا بحريًا من جزيرة كورفو إلى كيب تاينارو في بيلوبونيز يوم الجمعة، ومن المتوقع إجراء تصويت عام يوم 19 يناير".ينص مشروع القانون على أن اليونان تحتفظ بالحق بموجب القانون الدولي في توسيع منطقتها الساحلية إلى 12 ميلًا بحريًا في باقي أنحاء البلاد، كما سيتم تقديم مشروع قانون الطائرات المقاتلة يوم الثلاثاء، بهدف التصديق عليه يوم الخميس.من المرجح أن تزور وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أثينا في نهاية الشهر لتوقيع عقد الشراء.