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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لردع أردوغان.. أثينا تعتزم شراء 18 طائرة رافال

الأحد 10/يناير/2021 - 10:32 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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تعمل الحكومة اليونانية على شراء 18 طائرة من طراز رافال الفرنسية من أجل توسيع مناطقها البحرية في البحر المتوسط قبل 20 يناير عندما يؤدي جو بايدن اليمين كرئيس للولايات المتحدة، وذلك في ضوء التهديدات التركية في المتوسط، وفقا لما نقلته صيفة كاثمرين اليونانية.

وتابعت الصحيفة "لقد تم تقديم مشروع قانون لتوسيع المنطقة الساحلية اليونانية من 6 إلى 12 ميلًا بحريًا من جزيرة كورفو إلى كيب تاينارو في بيلوبونيز يوم الجمعة، ومن المتوقع إجراء تصويت عام يوم 19 يناير".

ينص مشروع القانون على أن اليونان تحتفظ بالحق بموجب القانون الدولي في توسيع منطقتها الساحلية إلى 12 ميلًا بحريًا في باقي أنحاء البلاد، كما سيتم تقديم مشروع قانون الطائرات المقاتلة يوم الثلاثاء، بهدف التصديق عليه يوم الخميس.

من المرجح أن تزور وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أثينا في نهاية الشهر لتوقيع عقد الشراء.

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