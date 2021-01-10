ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا لـ3 ملايين

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 3 ملايين حالة إصابة حتى اليوم الأحد بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 81 ألف حالة.وأشارت البيانات إلى تعافي 6851 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.