«الكنز المنسي».. كيف تعمل الدولة للاستفادة من المحاجر؟

قرار جمهوري



نقاط تفتيش



تسعيرة وكمية محددة



منصة إلكترونية



عانت منظومة المحاجر في مصر، من الإهمال على مر الأنظمة الحاكمة المتعاقبة، الأمر الذي جعل من الحكومة الحالية تسعى إلى هيكلة تلك المنظومة والعمل على تطويرها، من أجل تعظيم الاستفادة من ثروات مصر القومية.ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة وتنفيذ خطة تطوير المحاجر على مستوى محافظات مصر، وذلك وفق آلية مركزية موحدة تحدد معايير وأسس واضحة تنص على لوائح ثابتة تنظم العلاقة بين المستثمرين والدولة؛ بهدف تحقيق أقصى فائدة من إدارة الموارد الطبيعية بِشأن منظومة المحاجر في مصر.وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء على ضرورة متابعة ومراقبة إدارة وسير شاحنات نقل المواد الخام المحجرية، على أن تشمل خطة تطوير المنظومة ضمان الالتزام بمعايير السلامة والأمان لمنع التلوث أو الاضرار بالبيئة، والهدر، او الحوادث المرورية.بدأ العمل على تطوير منظومة المحاجر في مصر منذ تولي السيسي الحكم عام في عام 2013، وقد تم إصدار قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 193 لسنة 2020، والذي ينص على إعطاء الترخيص في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين، وذلك لإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية، على أن تكون فترة الاستغلال الممنوحة للشركة لتلك المحاجر والملاحات 30 عامًا فقط وفق الاتفاق الموقع بين الجهات الأربعة لعدد من الوزارات على رأسهم؛ وزارة البترول والثروة المعدنية، التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.تستهدف خطة تطوير منظومة المحاجر إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تتمتع بها مصر، لا سيما المحاجر وذلك من خلال تنفيذ حصر كامل لبيانات المحاجر والملاحات، وإنشاء منصة جغرافية إلكترونية موحدة لكافة محاجر الجمهورية.تعد زيادة عدد نقاط التفتيش على الطرق أحد أبرز مهام خطة تطوير المنظومة، بهدف تحصيل مستحقات الدولة من خلال التأكد من كون المواد المحجرية التي يتم نقلها من محاجر مرخصة، كما يتم التفتيش على العربات المحملة بالمواد المحجرية كونها تحمل البون المؤمن الصادر من إدارة المساحة العسكرية.كُلفت وزارة التنمية المحلية بوضع سياسة تسعير مناسبة، أي تحديد سعر مناسب للمواد المحجرية بأرض الموقع يتناسب مع الأسعار السوقية "حد أدنى – حد أقصى"، للمواد المحجرية، من أجل تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المحاجر وتحصيل مقابل عادل للدولة من خلال تشكيل لجنة استرشادية تضم كافة الجهات المعنية.فيما تم تحديد حد أدنى للكميات المستخرجة من كل مادة محجرية، لتسليم حق الدولة بطريقة عادلة، على أن يتم زيادة النسبة التي تؤول للمحافظات تحت بندد "المساهمة المجتمعية" وتتراوح بين 1% الى 6%، لتشجيع المحافظات على اللاستثمار في مجال المحاجر والملاحات، وذلك وفق اللائحة التنفيذية للقانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019.أطلقت وزارة الاتصالات منصة إلكترونية تضم قاعدة بيانات للمواقع الجغرافية للمحاجر على مستوى 21 محافظة في الجمهورية تسمى "الخريطة المحجرية"، وبوابة إلكترونية لخدمات المواطنين، إلى جانب أنظمة مراقبة، بهدف إدارة وحوكمة المحاجر بالشكل الأمثل وفق أحدث التكنولوجيا.وأعلنت وزارة الاتصالات انتهائها من المرحلة الأولى من مشروع ميكنة إدارة المحاجر، الذي يشمل نظام مراقبة ورصد المحاجر، فضلًا عن كونه يتيح عملية رصد المخالفات وحساب الإنتاجية من كل محجر، وبالإضافة إلى أن التطبيقات الخاصة بإدارة الأصول تتضمن تنقيح وإدارة قواعد بيانات أصول الدولة المؤجرة، التي بلغ عددها 1030737 أصلا.